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Найближчим часом на АЗС зростуть ціни бензин, дизель та автогаз

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Податки на пальне в Україні з 1 липня 2023 року автоматично повернулися на довоєнний рівень. Це означає, що найближчим часом зростуть ціни на АЗС.

РБК-Україна розповідає, як можуть подорожчати бензин, дизель та автогаз.

Чому зростуть ціни

Через повномасштабне вторгнення Росії та втрати майже 80% ринку палива Україна у березні 2022 року знизила податки на бензин, дизельне паливо та автомобільний газ. Зокрема було скасовано акцизи, а ставка ПДВ зменшилася з 20% до 7%.

За кілька місяців ситуація налагодилася, але зниження податків скоротило бюджетні надходження. Вже восени акцизи частково повернули.

Зазначимо, наповнення бюджету є центральним питанням у співпраці України з МВФ. І під час підготовки нової програми на 15,6 млрд доларів однією з умов було повернення податків на паливо на довоєнний рівень.

Згідно із законом від березня 2022 року дія податкових пільг завершується 30 червня 2023 року. Тому з 1 липня нові акцизи та ПДВ за ставкою 20% почнуть діяти автоматично.

На скільки подорожчає паливо

Збільшення податків на паливо у будь-якому разі призведе до зростання роздрібних цін. Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн вважає, що ціни на бензин можуть зрости приблизно на 11 гривень за літр, на дизельне паливо - на 8 гривень, на автомобільний газ - на 3 гривень.

Тобто якщо на кінець червня середні ціни на бензин А-95 перебували на позначці 44,55 гривень, то вони можуть піднятися до 55,55 гривень. Відповідно, дизельне паливо з 42,95 майже до 51 гривні, а автомобільний газ із 21,83 майже до 25 гривень за літр.

Водночас директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев прогнозує, що бензин у середньому подорожчає на 12 гривень, дизель - на 10 гривень, автогаз - на 5 гривень.

Що може стримати ціни

Сергій Куюн припускає, що рівень подорожчання буде меншим, якщо трейдери погодяться знизити націнку.

"Думаю, відбудеться певна амортизація за рахунок зниження роздрібної націнки, але 11 гривень за літр ринок "не проковтне", відповідно, буде десь 7-8 гривень по бензину і 5-6 по дизпаливу плюс до діючої ціни. Газ подорожчає на 3 гривні за літр, тому що націнка на ньому менша і можливостей для амортизації немає", - зазначає він.

У Національному банку України не виключають, що зростання цін буде дещо стримане за рахунок зниження світових цін на нафту і, можливо, зниження торгової маржі внутрішніми трейдерами. Як розповіли в НБУ в коментарі РБК-Україна, деякі АЗС вже робили таке зниження у рамках акційних пропозицій.

АЗС
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