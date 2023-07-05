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У росії не бачать підстав для подальшого продовження зернової угоди

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міністерство закордонних справ росії у вівторок заявило, що не вважає можливим продовження Чорноморської зернової ініціативи, укладеної влітку минулого року для вивезення збіжжя з українських портів.

Про це йдеться в заяві на сайті мзс росії, яку цитує "Європейська правда".

російське зовнішньополітичне відомство стверджує, що "зернова угода" перетворилась у "суто комерційне вивезення українського продовольства в "ситі" країни", тоді як ситуація з постачанням продовольства й добрив із росії "продовжувала деградувати".

Жодна з висунутих раніше москвою вимог – приєднання пов’язаного з кремлем банку до системи SWIFT, зняття санкцій на запчастини для сільгосптехніки, відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" тощо – не була виконана, нарікає російське мзс.

"У цих умовах очевидно, що підстав для подальшого продовження "чорноморської ініціативи", яка закінчується 17 липня, немає", – констатує відомство.

Нагадаємо, в середині травня, незважаючи на погрози росії вийти з угоди, Чорноморська зернова ініціатива була продовжена ще на два місяці.

зернова угода
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