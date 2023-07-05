Маляр: Окупанти мають дуже низьку підтримку серед населення на Запоріжжі та Херсонщині

Окупаційна влада має дуже низьку підтримку серед населення на Запоріжжі та Херсонщині.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей російська окупаційна влада має дуже низьку підтримку серед населення”, – йдеться в повідомленні.

Зазначаєтья, що саме тому темпи паспортизації вкрай низькі і саме тому окупаційній владі доводиться здійснювати паспортизацію примусово.