російський рубль продовжує стрімке падіння

У російській федерації рубль посилює падіння, оновлюючи мінімуми вперше з кінця березня минулого року.
Як пише Gazeta.ua, про це з посиланням на дані московської біржі повідомила "Економічна правда".
Станом на 5 липня євро вже піднявся вище 99 рублів – уперше з 29 березня 2022 року, а долар наблизився до 91 рубля.
24 червня, у день, коли власник пвк "вагнер" євгеній пригожин оголосив похід на москву, російські банки додатково різко підвищили курси валют: у більшості вартість долара перевищила 90 рублів, а євро – 100 рублів.
Нагадаємо, 29 червня рубль впав до долара до 15-місячного мінімуму через побоювання внутрішньополітичного ризику після спроби заколоту в рф. російська валюта знецінилася до 94,94 проти євро і до 11,98 проти юаня, повідомляли Reuters.
Минулого місяця "вагнерівці" захопили у Ростові штаб південного воєнного округу, заявили про похід на москву. Згодом увійшли до Воронежа і взяли під контроль військові об'єкти.
Тоді ж президент рф володимир путін екстренно виїхав з москви на Валдай, повідомляли ЗМІ. Увечері 24 червня пригожин заявив про зупинку руху "вагнерівців" на москву. Перед цим говорив із самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком.
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