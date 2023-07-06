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КСУ відмінив штраф і конфіскацію за контрабанду

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Другий сенат Конституційного суду визнав неконституційними норми статті 483 Митного кодексу, яка встановлює відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Як ідеться в повідомленні суду, таке рішення було ухвалено 5 липня у справі за конституційними скаргами громадян Анатолія Душенькевича, Андрія Франка та Ірини Ярош. Вони просили визнати неконституційним другий абзац частини 1 статті 483, а саме накладення штрафу в розмірі 100% вартості вказаних товарів із їхньою конфіскацією та конфіскацією транспорту, застосованого для вчинення порушення.

На їх переконання, ця норма унеможливлює реалізацію принципу індивідуалізації юридичної відповідальності порушника митних правил з урахуванням характеру вчиненого протиправного діяння, форми вини, характеристики особи, винної у вчиненні правопорушення, можливості відшкодування заподіяної шкоди, наявності обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.

"Дослідивши питання, порушені в конституційних скаргах, КСУ дійшов висновку, що приписи статті 483 кодексу не відповідають Конституції у зв’язку з тим, що "таке законодавче регулювання суперечить засадам демократичного суспільства, базованого на верховенстві права (правовладді)", - повідомили в суді.

Нагадаємо що згідно статті 152 Конституції, положення законів, визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення КС рішення про їх неконституційність (якщо інше не встановлено самим рішенням).

Текст нинішнього рішення, де має бути викладена аргументація суду, та його резюме в КС обіцяють оприлюднити вже 6 липня. Зазначимо також, що у визнаній неконституційною статті була й частина 2, що передбачала відповідальність для осіб, що вже притягалася протягом року до відповідальності за частиною 1: для них штраф складав 200% від вартості виявлених товарів, також з конфіскацією них та транспорту з тайниками.

КСУ
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