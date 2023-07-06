Предстоятель УГКЦ: Не можна, посилаючись на релігійні переконання, відмовлятися від служби у війську

Релігійні переконання не є перепоною для служби у війську. Церква радить військовозобов’язаним, які є вірянами, не відмовлятися від мобілізації. Про це розповів предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав в інтерв’ю «Главкому».
Захист Батьківщини – природне право і святий обов’язок громадянина. Церква тут не може абсолютно бути на перешкоді. Навпаки, супроводжує своїх вірян в їхньому обов’язку захищати свою Батьківщину. «Наші військові капелани ідуть разом з нашими людьми до того самого війська. Ми підтримуємо нашу армію», – наголосив предстоятель УГКЦ Святослав.
Блаженнійший Святослав прокоментував низку справ, коли віряни доводять у суді, що вони не можуть служити, бо вірять у Бога. «З точки зору християнського вчення про війну і мир Католицької церкви, це не є причина відмовлятися. Тобто не можна, посилаючись на релігійні переконання в даному випадку, відмовлятися від служби», – додав владика.
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