міллер: рф готова припинити транзит газу через Україну

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та масових антиросійських санкцій, рф готова припинити транзит газу через Україну.
Таку заяву зробив голова правління газпрому олексій міллер, зазначивши, що офіційною причиною для подібного рішення з боку агресора можуть стати "спроби Нафтогазу вести арбітражні розгляди з газпромом, які загрожують введенням санкцій з боку рф. Про це повідомляє російський "интерфакс".
міллер нагадав, що "Нафтогаз" вже подав багатомільярдний позов до росії в суди США.
"У разі продовження таких недобросовісних дій Нафтогазу, не можна виключити, що це може призвести до введення санкцій російською федерацією. Тоді вже будь-які відносини російських компаній з Нафтогазом будуть просто неможливі", – сказав він.
міллер також підкреслив, що судовий розгляд проти газпрому є показником "ворожого ставлення до росії.
"В таких умовах газпром вважає, що арбітражний розгляд нелегітимний і участь в процесі безглузда. Надумані спроби Нафтогазу продовжити цей розгляд говорять про його неконструктивне ставлення до організації транзиту російського газу в Європу і в цілому про вороже ставлення до російської федерації", – підкреслив міллер.
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