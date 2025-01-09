Кірбі: Через зупинку транзіту газу Україною росія може втрачати близько $6,5 млрд на рік

Рішення України стосовно припинення транспортування російського газу своєю територією виявилося одним із найбільших та найдорожчих поразок москви.

росія може втрачати близько $6,5 млрд на рік. Відповідну заяву зробив радник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

У США, з його слів, вітають "рішення України та її рішучість". У зв'язку з цим Кремль недоотримуватиме значних прибутків, які могли б використовуватися для війни.

"Це одна з найбільших і найдорожчих поразок для Москви", - сказав він.

Радник нагадав, що російський диктатор Володимир Путін прийшов до влади 25 років тому, коли до Європи через Україну транспортувалося понад 130 млрд кубометрів газу. Сьогодні цей обсяг дорівнює нульовим значенням.

Сполучені Штати, зі слів Кірбі, намагаються нарощувати постачання енергоресурсів до Європи. Загалом 50% імпорту скрапленого природного газу до Європи надходить саме зі США.