Журналісти підрахували, скільки разів медведєв погрожував застосуванням ядерної зброї

Експрезидент росії, заступник секретаря радбезу рф дмитро медведєв, якого довгий час вважали "ліберальним", знайшов свою нішу у пропагандистській машині - він або погрожує Заходу та Україні застосуванням ядерної зброї, або прогнозує третю світову війну. У більшості випадків медведєв розповсюджує свої погрози через Telegram-канал, створений у березні 2022 року.

Як пише LB.ua, за підрахунками видання "Слово і діло", з того часу він озвучив 57 ядерних "попереджень".

Зокрема, в березні 2022 року медведєв тричі погрожував ядерною зброєю та прогнозував "великий ядерний вибух". У квітні була лише одна погроза, пов'язана з наміром Швеції та Фінляндії приєднатися до НАТО. Фінляндія, нагадаємо, членом Альянсу тоді вже офіційно стала.

Три ядерні погрози пролунали від медведєва у травні минулого року. Наприклад, він заявив, що постачання Україні західної зброї та техніки "підвищує ймовірність прямого та відкритого конфлікту НАТО з росією..., який завжди має ризик переходу в повноцінну ядерну війну".

У червні медведєв чотири рази загрожував ядерною зброєю, у липні та в серпні - тричі.

Минулого вересня на тлі провалів російської армії на фронті та успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області медведєв шість разів погрожував ядерною зброєю.

Незадовго до проведення псевдореферендумів на окупованих територіях медведєв згадав, що росія потім зможе використати "всі сили самозахисту". А після них медведєв назвав бажання України швидше вступити до НАТО "прискоренням початку третьої світової війни".

У вересні медведєв написав великий пост, весь присвячений ядерним погрозам. А в жовтні лише раз згадав про ядерну зброю, а у листопаді – п'ять разів (знов сказалися невдачі на фронті та звільнення Україною Херсона).

У грудні експрезидент рф один раз погрозив ядерною війною. У січні було чотири ядерні погрози, у лютому – три, одна з них перед черговою зустріччю "Рамштайн". "Програш ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок ядерної війни", - говорив медведєв.

Пік ядерних погроз медведєва припав на березень цього року – 10 за місяць. У 20-х числах місяця він говорив про це майже щодня, після того як 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна.

Далі медведєв вщух: у квітні було всього чотири ядерні погрози, у травні – дві, у червні – одна.

Цього місяця скандальний російський політик уже тричі говорив про ядерку. Зокрема, знову заявив, що ядерний апокаліпсис "не лише можливий, а ще й цілком імовірний". Він також заявив, що будь-яку війну можна завершити дуже швидко - "або якщо підписано мирний договір, або якщо зробити те, що зробили американці 1945 року, коли вони використовували свою ядерну зброю".