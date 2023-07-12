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УКАБ: За 49-й тиждень роботи зернового коридору було завантажено лише чотири судна

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У період з 3 по 9 липня через морські порти Одеської області було експортовано 151,8 тис. т агропромислової продукції, що на 45% менше, ніж за попередній тиждень.

Про це повідомив Український клубу аграрного бізнесу (УКАБ) у вівторок, 11 липня.

Зазначається, що за 49 тиждень роботи зернового коридору було завантажено лише чотири судна – на дві одиниці менше, ніж за попередній період. Ці кораблі ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі та очікують її.

Найбільше було експортовано: кукурудзи (частка у загальній структурі експорту – 59%), пшениці (26%) та соняшникової макухи (15%). Продукція була відправлена в країни: Азії (Китай та Туреччина), Африки (Туніс) та Європи (Франції).

В УКАБ наголосили, що з кінця червня не пройшло інспекцію жодне судно на вхід в українські морські порти. Дія поточної угоди закінчується 17 липня, але ще завчасно до цієї дати максимально гальмується робота зернового коридору.

"Наразі весь аграрний ринок в очікуванні подальшої долі угоди, оскільки розпочалися жнива і питання експорту стає особливо актуальним", – йдеться у повідомленні.

Всього від початку роботи зернового коридору, з 1 серпня 2022 року по 9 липня 2023 року, Україна експортувала морем 32,8 млн т продукції АПК.

УКАБ, зернова угода
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