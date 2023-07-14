СБУ повідомила настоятелю Києво-Печерської лаври про нову підозру за двома статтями ККУ

Служба безпеки України повідомила митрополиту УПЦ (МП), настоятелю Києво-Печерської лаври Павлу (Петру Лебедю) про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно); ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України за вчинене службовою особою повторно)", - йдеться в повідомленні, опублікованому в четвер.

Слідство задокументувало, що митрополит Павло дав інтерв'ю у відеоформаті одному з вітчизняних ЗМІ за день до того, як СБУ оголосила йому про першу підозру. В цьому інтерв'ю він заперечував існування України як суверенної держави. Крім цього, настоятель Києво-Печерської лаври називав збройну агресію рф проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року.

Судова лінгвістична експертиза, ініційована СБУ, підтвердила факти цих злочинних дій фігуранта.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років із конфіскацією майна.

Розслідування було проведено під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Служба безпеки України 1 квітня заявила, що зібрала обґрунтовану доказову базу про причетність митрополита УПЦ (МП), настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії рф проти України.

Лебедю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) і ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Шевченківський райсуд Києва 1 квітня обрав митрополиту Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів. 6 квітня захист митрополита оскаржив у Київському апеляційному суді обраний йому запобіжний захід.

30 червня Солом'янський районний суд Києва продовжив цей запобіжний захід.