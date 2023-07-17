У Мінреінтеграції закликають українців приєднатися до кадрового резерву

Нещодавно в країні запрацювала інформаційно-комунікаційна система "Резерв для державної служби на деокупованих територіях". Кожен охочий може заповнити анкету й стати частиною кадрового резерву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Голова Нацагентства з питань державної служби Наталія Алюшина заявила, що за перший тиждень на платформі зареєструвалося майже 350 осіб, і ця цифра постійно зростає. Станом на сьогодні вже опрацьовано понад три сотні анкет, тобто ці люди вже зараховані до резерву.

Який регіон можна обрати

Громадяни можуть самостійно обрати регіон. Майже 80% із них обирають Крим. Проте зазначають й інші області: Запорізьку, Донецьку і Луганську.

Окрім відновлення органів державної влади, важливим є також надання медичних послуг на звільнених територіях. Наразі МОЗ доопрацьовує електронний реєстр медпрацівників, які готові там працювати.

Виклики у сфері освіти

Виклики, які постануть після деокупації, стосуються і сфери освіти. Перш за все йдеться про повернення дітей до національної системи освіти, а також про визнання відповідних документів, отриманих на звільнених територіях України.

"Очевидно, що Україна ніколи не визнає дипломів окупантів", - сказала віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Вона доручила МОН напрацювати чіткий алгоритм визнання професійної кваліфікації осіб, які були змушені навчатися і здобувати освіту в окупації.

Подати заявку може кожен охочий, варто перейти на сайт Національного агентства України з питань державної служби.