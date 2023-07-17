У Мінреінтеграції закликають українців приєднатися до кадрового резерву

Нещодавно в країні запрацювала інформаційно-комунікаційна система "Резерв для державної служби на деокупованих територіях". Кожен охочий може заповнити анкету й стати частиною кадрового резерву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Голова Нацагентства з питань державної служби Наталія Алюшина заявила, що за перший тиждень на платформі зареєструвалося майже 350 осіб, і ця цифра постійно зростає. Станом на сьогодні вже опрацьовано понад три сотні анкет, тобто ці люди вже зараховані до резерву.
Який регіон можна обрати
Громадяни можуть самостійно обрати регіон. Майже 80% із них обирають Крим. Проте зазначають й інші області: Запорізьку, Донецьку і Луганську.
Окрім відновлення органів державної влади, важливим є також надання медичних послуг на звільнених територіях. Наразі МОЗ доопрацьовує електронний реєстр медпрацівників, які готові там працювати.
Виклики у сфері освіти
Виклики, які постануть після деокупації, стосуються і сфери освіти. Перш за все йдеться про повернення дітей до національної системи освіти, а також про визнання відповідних документів, отриманих на звільнених територіях України.
"Очевидно, що Україна ніколи не визнає дипломів окупантів", - сказала віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.
Вона доручила МОН напрацювати чіткий алгоритм визнання професійної кваліфікації осіб, які були змушені навчатися і здобувати освіту в окупації.
Подати заявку може кожен охочий, варто перейти на сайт Національного агентства України з питань державної служби.
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