У Мінфіні США назвали найкращий спосіб допомогти світовій економіці

Подвоєння підтримки постраждалій від війни Україні є "єдиним найкращим" способом допомогти світовій економіці.
Про це заявила в неділю міністр фінансів США Джанет Єллен, виступаючи в кулуарах саміту міністрів фінансів G20 в Індії, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Єллен сказала, що "ключовим пріоритетом" є "подвоєння нашої підтримки України" в її захисті від росії.
Після візиту до Києва в лютому Єллен заявила, що на власні очі побачила "величезну різницю", яку робить іноземна допомога як цивільним, так і українським військовим.
"Припинення цієї війни – це перш за все моральний імператив, – сказала Єллен журналістам у Гандінагарі. "Але це також найкраще, що ми можемо зробити для світової економіки", – додала вона.
Вторгнення росії в Україну викликало шокові хвилі у світовій економіці, спричинивши різке зростання цін на продукти харчування та паливо.
Угода, яка дозволила відновити експорт українського зерна, закінчується в понеділок, якщо Росія не погодиться її поновити.
"Бюджетна підтримка має вирішальне значення для опору України", – сказала Єллен.
"Допомагаючи підтримувати економіку і роботу уряду, ми надаємо Україні необхідну підтримку, щоб вона могла боротися за свободу і свій суверенітет".
Вона додала, що однією з "ключових цілей" Вашингтона є "боротьба зі спробами Росії уникнути наших санкцій".
Єллен також заявила, що буде "відстоювати ідею про те, що існує компроміс" між підтримкою України та підтримкою Глобального Півдня.
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