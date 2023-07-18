Мецгер: До кінця року придбати житло за програмою "єОселя" зможуть 10 тисяч українців

До кінця 2023-го року придбати житло за програмою "єОселя" зможуть 10 тисяч українців. Такий показник закладено в фінансовий план "Укрфінжитла", повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що протягом червня програмою скористалися майже пів тисячі родин. Загальна сума виданих кредитів перевищила 722 млн гривен.

"Червень став рекордним місяцем "єОселі" – доступні кредити на власне житло отримало найбільше родин від моменту старту програми. Вже в липні ми очікуємо отримати ще кращі показники", – сказав очільник правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер.

За його словами, залученого ресурсу вистачить ще додатково на 5-6 тисяч кредитних угод. Наразі триває робота, щоб збільшити цю цифру до планових 10 тисяч.

"єОселя": умови програми

Програма доступного кредитування "єОселя" запрацювала в жовтні 2022 року для надання іпотек під 3% кадровим військовим та правоохоронцям, медикам, працівникам освіти та науковцям.

У грудні "єОселя" стала доступна в застосунку "Дія". Там можна подати заяву, а дані з 11 реєстрів "підтягуються" автоматично.

Крім того, з 1 серпня поточного року програмою зможуть скористатися всі громадяни України. Однак для них ставка буде на рівні 7% річних.

Для отримання іпотечного кредиту є такі критерії:

бути громадянином України віком від 18 до 70 років;

бути платоспроможним;

не мати власного житла зовсім або ж володіти нерухомістю, яка: менше 52,5 кв м (додатково – 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї) чи розташована в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території;

не перебувати під санкціями;

не брати участь в інших подібних державних програмах.

Термін кредитування становить до 20 років, а перший внесок – від 20% вартості житла.