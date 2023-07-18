Мецгер: До кінця року придбати житло за програмою "єОселя" зможуть 10 тисяч українців

До кінця 2023-го року придбати житло за програмою "єОселя" зможуть 10 тисяч українців. Такий показник закладено в фінансовий план "Укрфінжитла", повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що протягом червня програмою скористалися майже пів тисячі родин. Загальна сума виданих кредитів перевищила 722 млн гривен.
"Червень став рекордним місяцем "єОселі" – доступні кредити на власне житло отримало найбільше родин від моменту старту програми. Вже в липні ми очікуємо отримати ще кращі показники", – сказав очільник правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер.
За його словами, залученого ресурсу вистачить ще додатково на 5-6 тисяч кредитних угод. Наразі триває робота, щоб збільшити цю цифру до планових 10 тисяч.
"єОселя": умови програми
Програма доступного кредитування "єОселя" запрацювала в жовтні 2022 року для надання іпотек під 3% кадровим військовим та правоохоронцям, медикам, працівникам освіти та науковцям.
У грудні "єОселя" стала доступна в застосунку "Дія". Там можна подати заяву, а дані з 11 реєстрів "підтягуються" автоматично.
Крім того, з 1 серпня поточного року програмою зможуть скористатися всі громадяни України. Однак для них ставка буде на рівні 7% річних.
Для отримання іпотечного кредиту є такі критерії:
Термін кредитування становить до 20 років, а перший внесок – від 20% вартості житла.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023