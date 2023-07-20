Маляр: окупанти на ТОТ намагаються штучно збільшити кількість населення для участі псевдовиборах

російські загарбники на тимчасово окупованій території України (ТОТ) намагаються штучно збільшити кількість населення з російськими паспортами для участі псевдовиборах у вересні. Окупанти почали масово виселяти громадян України з їх будинків і квартир.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"російські окупаційні адміністрації почали масово виселяти громадян України з їх будинків і квартир, під проводом нібито заборгованості за комунальні послуги. Це насамперед стосується людей, які не отримали паспорт громадян рф", – розповіла Маляр.
У Старобільську на Луганщині після виселення законних власників житла туди заселяються громадяни рф, сказала заступниця міністра оборони.
На Херсонщині окупанти забороняють людям, які не мають російських паспортів, повертатися до своїх населених пунктів, терміново залишених після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції, повідомила Маляр.
Водночас, окупанти змушують постраждалих від підтоплення і примусово виселених зі своїх домівок громадян України переїздити до рф або в тимчасово окупований Крим.
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