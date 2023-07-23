DIA: білорусь отримала першу партію ядерної зброї

Високопоставлені чиновники розвідувального управління міністерства оборони США (DIA) заявили, що вони "не мають підстав сумніватися" в переданні росією білорусі першої партії ядерної зброї, повідомляє CNN.
"Високопоставлені чиновники DIA заявили невеликій групі репортерів, що аналітики "не мають підстав сумніватися" в заявах путіна (про те, що росія перевезла до білорусі першу партію тактичної ядерної зброї – ІФ-У), і немає підстав сумніватися, "що вони домоглися певних успіхів" у переданні зброї", - ідеться в повідомленні.
"Чиновники не розкривають, чому вони так вважають. Вони визнали, що американській розвідувальній спільноті важко відстежити цю зброю навіть за допомогою супутникових зображень", - зазначає CNN.
Нагадаємо, 16 червня путін заявив, що росія перемістила першу частину ядерних зарядів у білорусь.
6 липня лукашенко заявив, що вся запланована до переміщення в білорусь російська ядерна зброя прибуде в республіку до кінця року, і що "більшу частину переміщено, і вона розміщується в Білорусі".
Водночас раніше офіційні особи західних країн заявляли, що, за їхніми даними, білорусь не завершила модернізацію необхідних сховищ для розміщення тактичної ядерної зброї, і що доступні супутникові знімки не показали жодних ознак підготовки до цих дій.
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