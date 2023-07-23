Затримання гіркіна може розлютити російських військових блогерів та деяких військових

Затримання колишнього ватажка бойовиків і визнаного судом міжнародним злочинцем ігоря гіркіна може розлютити спільноту російських військових блогерів та деяких військових. Про це повідомляється у Twitter-екаунті Міністерства оборони Британії.
"Колишній російський розвідник і провідний націоналістичний військовий блогер ігор гіркін майже напевно був заарештований за звинуваченням в "екстремізмі" 21 липня 2023 року", – йдеться у повідомленні розвідувального підрозділу оборонного відомства Сполученого Королівства.
Зазначається, що колишній ватажок бойовиків вже давно критикує Міністерство оборони росії через ведення війни. Однак в останні дні коментарі перейшли до прямої критики російського диктатора володимира путіна.
Затримання терориста ймовірно розлютить інших членів спільноти військових блогерів, а також деяких військовослужбовців, які вважають гіркіна проникливим аналітиком та патріотом.
"Хоча гіркін не є союзником групи "вагнер", він, ймовірно, був готовий розширити межі публічної критики лише в контексті невдалого заколоту ватажка "вагнера" євгена пригожина в червні 2023 року. Табу на відкриту критику путінського режиму значно послабилося", – зазначено в заяві розвідсужби Міноборони Британії.
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