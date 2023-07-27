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НБУ: Банки планують пом’якшити умови кредитування для бізнесу та населення

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У III кварталі поточного року, вперше з початку повномасштабного вторгнення, банки планують пом’якшити умови кредитування для малого та середнього бізнесу, а також для населення, зокрема, щодо видачі іпотечних кредитів.

Про це повідомляє Національний банк з посиланням на опитування банків про умови банківського кредитування.

Уперше з початку повномасштабної війни відзначається зростання попиту на споживчі кредити та кількості схвалених кредитних заявок бізнесу. І, як очікується, обсяг позик як бізнесу, так і населення, в наступні чотири квартали продовжить зростати. Попит на корпоративні кредити зріс переважно на гривневі позики для малого та середнього бізнесу. Зацікавленість домогосподарств стимулюють нижчі відсоткові ставки. Обсяг позик як бізнесу, так і населення в наступні чотири квартали продовжить зростати.

Банки й надалі очікують погіршення якості кредитного портфеля бізнесу, проте частка респондентів, що має негативні очікування, поступово зменшується з початку повномасштабної війни. Зміни якості портфеля домогосподарств не очікується.

У II кварталі їх було дещо підвищено. Найбільше – для довгострокових і валютних позик.

Водночас у III кварталі, вперше з початку повномасштабного вторгнення, банки планують послабити корпоративні стандарти кредитування для МСП, короткострокових та гривневих кредитів. Вперше з 24 лютого 2022 року опитування зафіксувало збільшення кількості схвалених заявок на кредити бізнесу.

Другий квартал поспіль кредитні стандарти для населення пом’якшуються.

У III кварталі банки планують пом’якшувати стандарти схвалення як для іпотечних, так і споживчих кредитів. Кількість схвалених заявок на позики населенню продовжує зростати.

Респонденти повідомили про зростання кредитного ризику та очікують на його підвищення у III кварталі.

Нагадаємо, що Національний банк України із 16 червня помʼякшив валютні обмеження. Зокрема надає можливість переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик.

НБУ, кредити
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