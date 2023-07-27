Ставрідіс: Сили НАТО можуть супроводжувати судна з українською агропродукцією в Чорному морі

Сили НАТО можуть супроводжувати судна з українською агропродукцією в Чорному морі після виходу росії із зернової угоди. Про це написав в авторській колонці для Bloomberg адмірал США Джеймс Ставрідіс, який був верховним головкомандуючим Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі (2009-2013).

"За міжнародним правом, морські блокади незаконні. Між сторонами немає оголошеної війни (нагадаємо, це, за словами самого путіна, лише "спеціальна військова операція"), і це безпосередньо обмежило б свободу у відкритому морі. путін також використовує голод як зброю, зменшуючи постачання продовольства до Північної Африки та інших частин глобального Півдня. Україна є одним із найбільших у світі експортерів кількох ключових зернових культур, добрив та олій", – підкреслив Ставрідіс.

За його словами, одним із механізмів припинення блокади може бути практика, яка застосовувалася в 1980-х роках у Перській затоці, коли Іран перекрив Ормузьку протоку і заблокував 25% світових поставок вуглеводнів: тоді прапори на кувейтських нафтових танкерах змінювалися на американські з американською реэстрацією, що робило їх, власне, активами США. Проте зручнішим є конвоювання торгових караванів силами НАТО.

"Як це працюватиме? Ймовірно, об'єднавши торгові судна в каравани з трьох-п'яти кораблів, кожен із яких супроводжувався двома військовими кораблями з керованими ракетами", – зазначив адмірал.

Ставридіс також вважає, що такий план може бути реалізований або НАТО, або коаліцією під проводом США. При цьому ООН не може взяти на себе провідну роль через здатність росії накласти вето на рішення Ради Безпеки.

Раніше Федерація роботодавців транспорту України оприлюднила заяву, згідно з якою через заблокування портів Україна втратила щонайменше 10% ВВП, 18 млрд доларів валютної виручки, 500 тис. робочих місць та 135 млрд гривень податків.