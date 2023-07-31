захарова вигадала нову причину вторгнення росії в Україну

Повномасштабне вторгнення росії в Україну було викликане необхідністю відстояти свободу Африканського континенту. Таку заяву зробила представниця міністерства закордонних справ росії марія захарова під час зустрічі з лідерами африканських країн, присвяченій питанням мирного врегулювання війни в Україні, передають російські ЗМІ.
За словами захарової, саме кровопролитна загарбницька війна росії в Україні має якимось чином забезпечити свободу народам Африки та мир у всьому світі.
«Ви не бачите, за що наші хлопці віддають своє життя. Не просто виступають, не просто говорять, а своїм життям відстоюють право не лише Африканського континенту, а всіх людей на планеті бути вільними», – заявила пропагандистка захарова.
Нагадаємо, російський диктатор володимир путін пожалівся, що один із пунктів «мирної ініціативи» африканських країн про припинення вогню неможливо реалізувати через наступ Збройних сил України. Диктатор зазначив, що деякі «мирні пропозиції» Африки важко або й зовсім неможливо реалізувати. У приклад він навів пункт про припинення вогню в Україні.
При цьому путін укотре цинічно заявив, що рф не викрадала українських дітей, а нібито вивозила з зони бойових дій і рятувала з-під обстрілів. Про те, що в цих обстрілах винна росія, диктатор, звісно, промовчав. За словами путіна, історія з викраденням дітей «була роздута».
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023