Ігнат розповів, як ППО захищають столицю

Повітряний простір Києва захищають багато нових комплексів, які можуть стовідсотково знищити ворожу ціль.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
«Це Patriot, NASAMS та інші. Комплекси нові і працюють стовідсотково: одна ракета – одна ціль. Менше людського фактору, можна увімкнути автоматичний режим і піти сховатися в укриття. Все, що буде у повітрі, буде знищуватися. Ця техніка може знищувати й балістику», – сказав він.
За словами Ігната, жодна столиця у світі не переживала стільки ракетних атак, як Київ.
Водночас не потрібно применшувати ситуацію на Харківщині та Дніпропетровщині, адже ці регіони також часто атакують росіяни.
Речник Повітряних сил зауважив, що Київ – великий мегаполіс, тому потрібно більше засобів, щоб захистити всю територію.
«Часто питають: чому у місті вибухає? Це не зовсім так. Поки ракета наздожене ворожу, перехопить її і поки цей уламок буде падати – він може пролетіти ще 10 кілометрів у падінні. Тому в разі повітряних тривог – треба ховатися. Результат, який показує наша ППО, досягається потом і кров’ю людей. Це дуже непросто», – пояснив Ігнат.
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