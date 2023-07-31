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Ігнат розповів, як ППО захищають столицю

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Повітряний простір Києва захищають багато нових комплексів, які можуть стовідсотково знищити ворожу ціль.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Це Patriot, NASAMS та інші. Комплекси нові і працюють стовідсотково: одна ракета – одна ціль. Менше людського фактору, можна увімкнути автоматичний режим і піти сховатися в укриття. Все, що буде у повітрі, буде знищуватися. Ця техніка може знищувати й балістику», – сказав він.

За словами Ігната, жодна столиця у світі не переживала стільки ракетних атак, як Київ.

Водночас не потрібно применшувати ситуацію на Харківщині та Дніпропетровщині, адже ці регіони також часто атакують росіяни.

Речник Повітряних сил зауважив, що Київ – великий мегаполіс, тому потрібно більше засобів, щоб захистити всю територію.

«Часто питають: чому у місті вибухає? Це не зовсім так. Поки ракета наздожене ворожу, перехопить її і поки цей уламок буде падати – він може пролетіти ще 10 кілометрів у падінні. Тому в разі повітряних тривог – треба ховатися. Результат, який показує наша ППО, досягається потом і кров’ю людей. Це дуже непросто», – пояснив Ігнат.

Ігнат
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