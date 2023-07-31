У ЦАР хочуть змінити конституцію за моделлю російської

30 липня в Центральноафриканській Республіці проходив референдум про зміну конституції країни, яка дозволить президентові країни обиратися біліше двох разів поспіль. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Винесені на референдум поправки до конституції ЦАР, окрім іншого, знімають заборону обіймати посаду президента понад два терміни поспіль. Якщо цю зміну підтримають, нинішній глава держави Фостен-Арканж Туадера зможе втретє виставити свою кандидатуру на виборах.

Інші зміни, що пропонуються, збільшують термін повноважень президента з п'яти до семи років і скасовують верхню палату парламенту країни (він стає однопалатним).

Національна опозиція вважає референдум і винесені на нього питання "антидемократичними" та "шахрайськими". Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зазначає, що уряд ЦАР у період підготовки референдуму посилив тиск на політичну опозицію, громадянське суспільство та ЗМІ.

Видання зазначає, що Туадера вперше було обрано президентом ЦАР у 2016 році, переобрався на цю посаду у 2020 році. Після приходу до влади він звернувся до росії за допомогою у боротьбі з повстанцями, з 2017 року в країні діють найманці російського терористичного угруповання вагнера.

За даними посольства рф, у ЦАР знаходяться не менше 1890 "військових консультантів" вагнера, причому влада республіки заявляє, що зацікавлена у збільшенні їх кількості.