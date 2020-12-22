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Россия направила 300 военных в Центральную Африку

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Россия направила 300 военных в Центральную Африку

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Москва отправила в Центрально-Африканскую Республику 300 военных инструкторов «для обучения военнослужащих национальной армии». Об этом был уведомлен комитет Совбеза ООН, добавили в ведомстве.

«Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что «для отражения натиска незаконных вооруженных формирований задействован контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР)», который тесно сотрудничает с подразделениями республиканской армии. Кроме того, решается вопрос о переброске в ЦАР части миротворцев из миссии ООН в Южном Судане, а также военных из Руанды.

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Активность повстанцев в ЦАР усилилась на фоне приближающихся в республике президентских и парламентских выборов, назначенных на 27 декабря. На прошлой неделе три вооруженные группировки повстанцев ЦАР объединились в антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены», цель которой помешать президенту переизбраться на второй срок. Они начали наступление на столицу Банги.

Накануне официальный представитель центральноафриканского правительства Анж Максим Казаги сообщил газете Le Figaro, что Россия отправила в ЦАР «несколько сотен военнослужащих» и тяжелую технику.

Россия, ЦАР
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