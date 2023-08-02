Підласа: З фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення було виділено ще 3,5 млрд гривень

Комітет Верховної Ради з питань бюджету на своєму засіданні 31 липня погодив виділення Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури з фонду ліквідації наслідків збройної агресії ще 3,5 млрд гривень.

Про це повідомила Роксолана Підласа, інформує LB.ua.

Голова комітету зазначила, що кошти отримають Київська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Харківська та Херсонська області на реалізацію 44 проєктів.

Серед проєктів найбільше пов’язано з відновленням житлових будинків – 24, закладів освіти – 10, охорони здоров’я – 3. Загалом передбачається побудувати з нуля 4 об’єкти, здійснити реконструкцію 5 об’єктів та провести капітальний ремонт 35 об’єктів.

Раніше 6,6 млрд гривень на реалізацію 157 проєктів отримали Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська та Херсонська області.

Підласа зауважила, що загалом із фонду ліквідації наслідків збройної агресії вже розподілено 27,7 млрд гривень на відновлення об’єктів, що постраждали через бойові дії, а наразі нерозподілений обсяг коштів цього фонду становить 34,2 млрд гривень.