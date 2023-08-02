Мінекономіки: Вінницький авіаційний завод передано в управління ПАТ Мотор Січ

Кабмін 1 серпня передав акції Вінницького авіаційного заводу в управління ПАТ Мотор Січ. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Рішення прийнято на пропозицію Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), як виняток, передбачений законодавством.
Зазначається, що наразі акції Вінницького авіаційного заводу за рішенням суду перебувають в управлінні АРМА. У свою чергу ПАТ Мотор Січ за рішенням військових органів було відчужено на користь держави в листопаді 2022 року. Нині Мотор Січ управляється Міністерством оборони України.
За словами заступника міністра економіки Олексія Соболева, Вінницький авіазавод історично тісно співпрацює з Мотор-Січчю, виконуючи капітальні ремонти та модернізацію двигунів для гвинтокрилів. У свою чергу, відчужене державою ПАТ Мотор Січ виконує важливі завдання з посилення обороноздатності країни.
"Визнано доцільним передати управління Вінницьким авіазаводом від АРМА до ПАТ Мотор-Січ. Це забезпечить безперебійну роботу заводу, покращить управління і дозволить обом підприємствам ефективно працювати на оборону України", - заявив він.
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