Мінекономіки: Вінницький авіаційний завод передано в управління ПАТ Мотор Січ

Кабмін 1 серпня передав акції Вінницького авіаційного заводу в управління ПАТ Мотор Січ. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Рішення прийнято на пропозицію Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), як виняток, передбачений законодавством.

Зазначається, що наразі акції Вінницького авіаційного заводу за рішенням суду перебувають в управлінні АРМА. У свою чергу ПАТ Мотор Січ за рішенням військових органів було відчужено на користь держави в листопаді 2022 року. Нині Мотор Січ управляється Міністерством оборони України.

За словами заступника міністра економіки Олексія Соболева, Вінницький авіазавод історично тісно співпрацює з Мотор-Січчю, виконуючи капітальні ремонти та модернізацію двигунів для гвинтокрилів. У свою чергу, відчужене державою ПАТ Мотор Січ виконує важливі завдання з посилення обороноздатності країни.

"Визнано доцільним передати управління Вінницьким авіазаводом від АРМА до ПАТ Мотор-Січ. Це забезпечить безперебійну роботу заводу, покращить управління і дозволить обом підприємствам ефективно працювати на оборону України", - заявив він.