Reuters: Північна Корея збільшить виробництво зброї за наказом Кім Чен Ина

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав заводам, які виробляють ракетні двигуни, артилерію та іншу зброю, збільшити потужності у рамках зміцнення обороноздатності країни.

Про це пише УНН, посилаючись на Reuters.

Північнокорейське державне інформагентство KCNA повідомило, що з 3 по 5 серпня Кім провів інспекції виробництва двигунів для стратегічних крилатих ракет і безпілотників, а також снарядів для реактивних установок залпового вогню великого калібру та транспортно-монтажних пускових установок. Візити лідера КНДР на численні заводи з виробництва зброї протягом кількох днів відбулися у той час, коли Пхеньян намагається розробити стратегічну та звичайну зброю та проводить видатні демонстрації низки озброєнь, пише Reuters.

Зазначається, що пускові установки, які інспектував Кім, зазвичай використовуються для стрільби балістичними ракетами. За даними KCNA, Кім зазначив покращену точність обробки та модернізовану автоматизацію у виробництві великокаліберних снарядів залпового вогню.

Він закликав до масового виробництва "різних типів передових двигунів стратегічної зброї... і таким чином зробити великий внесок у здійснення революції в розробці нової стратегічної зброї нашого стилю", йдеться в повідомленні агентства. На фотографіях, оприлюднених агентством видно, як Кім стріляє з різних типів штурмових гвинтівок.

Експерт з політичної стратегії Північної Кореї в Інституті Седжонг Чонг Сон Чан заначив, що Кім Чен Ин, ймовірно, зосереджений на модернізації та технічних інноваціях зброї, які допоможуть з експортом зброї до росії.