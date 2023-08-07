Андрющенко: В окупованому Маріуполі вже близько 50 тисяч росіян

Завезені у Маріуполь будівельники, інженери й військові, перевезли свої сім’ї, таким чином в окупованому місті вже близько 50 тисяч росіян.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Громадське радіо.
«Будівельники понавозили сім’ї в окупований Маріуполь. Вже нормальна ситуація хіджаби посеред міста. Місцеві жартують, що мечеть стає головним храмом у Маріуполі. Їх вже близько 50 тисяч, якщо рахувати разом із сім’ями. Все це представники рф, території Середньої Азії та вони продовжують наїжджати. Це якась золота орда у Маріуполь знову нахлинула», – каже Андрющенко.
За його словами, динаміка щодо українців у Маріуполі не позитивна. Людей меншає за рахунок виїзду.
«У вересні ми побачимо скільки людей залишилось у місті. Сподіваємось, що це на рівні 70 тисяч, але у той самий час на ці 70 тисяч ми побачимо приблизно 50 тисяч громадян рф. Це результат свідомої політики заміщення українців як частини всього геноциду, що впроваджує рф. Корінних маріупольців в Маріуполі буде менше ніж громадян рф», – каже радник міського голови Маріуполя.
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