У росії планують наростити виробництво дронів-камікадзе, - ЗМІ

російський президент володимир путін доручив ростеху наростити виробництво дронів-камікадзе "куб" і "ланцет".
Він озвучив своє розпорядження на зустрічі з головою ростеху сергієм чемезовим, пише російська служба BBC News.
"Мені виробники обіцяли, що вони збільшать кількість виробництва. Вони справляються з цією обіцянкою, але треба ще збільшити", – сказав путін.
Він назвав ці безпілотники ефективними.
"Удар потужний, будь-яка техніка, зокрема іноземного виробництва, не просто горить, а вибухає, і боєкомплекти", – впевнений російський президент.
Дрони "ланцет" та "куб" здатні близько години перебувати у повітрі, відстежувати ціль і швидко атакувати. Максимальна швидкість "ланцет-3" становить 110 км/год при горизонтальному польоті та 300 км/год при атаці. Його дальність дії 40-50 км.
"ланцети" виготовляє компанія zala aero.
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