Укроборонпром посів 65-те місце в рейтингу світових виробників зброї

Державний концерн "Укроборонпром" (тепер – АТ "Українська оборонна промисловість") посів 65-те місце в рейтингу світових виробників зброї за доходами. Укроборонпром за рік піднявся на 24 позиції, свідчать дані DefenseNews.

"Цього року український Укроборонпром піднявся на 24 позиції до 65-го місця, тоді як Україна майже 18 місяців відбиває російське вторгнення", – сказано в публікації.

Торік дохід української компанії, яка працює виключно в оборонній сфері, зріс на 70% – до $1,25 млрд проти $754,75 млн у 2021 році.

У першій десятці рейтингу – шість компаній зі США (Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics і L3Harris Technologies), три компанії з Китаю (Aviation Industry Corporation of China, China North Industries Group Corporation Limited і China South Industries Group Corporation) та одна – з Великої Британії (BAE Systems).

Трохи більше від половини зі ста компаній у списку є американськими. Тридцять одна компанія розташована в Європі.

У рейтингу цього року немає російських компаній. Вони не відповіли на запити укладачів переліку, а ті "не змогли знайти авторитетні джерела даних". Торік росія в рейтингу була представлена виробником ракет Tactical Missiles Corporation, який посідав 36-те місце.

На початку 2021 року Укроборонпром уперше потрапив до списку найбільших оборонних компаній світу за рівнем прозорості. Концерну було надано оцінку прозорості та протидії корупції Е Low (низький) у списку найбільших оборонних компаній світу Defense Companies Index 2020 (DCI), складеному організацією Transparency International Defense&Security (TI-DS).