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Шмигаль: В межах підготовки до опалювального сезону відремонтовано 5 енергоблоків на АЕС

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В межах підготовки до опалювального сезону відремонтовано 5 енергоблоків атомних електростанцій (АЕС) потужністю 4,4 ГВт, при цьому у ремонті перебувають ще 4 енергоблоки потужністю 3,4 ГВт.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 7 липня, передають Українськi Новини.

"За даними Міністерства енергетики, відремонтовано п'ять атомних блоків потужністю 4,4 ГВт. У ремонті перебувають ще чотири блоки потужністю 3,4 ГВт. Крім того, відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплових електростанцій. Це 62% від загальної кількості, і це потужність на 4,3 ГВт. Теплоелектроцентралей, які багато де забезпечують людей теплом, відремонтовано 70%, ще 30% зараз у ремонті. Гідроелектростанції. Відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати, або 68% від потужності — це майже 1,8 ГВт", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що всі ці дані Міненерго свідчать про те, що ремонтна кампанія йде за планом.

Також, за його словами, "Укренерго" відремонтувала майже 80% магістральних мереж.

Зокрема, високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану.

Шмигаль, Укренерго, АЕС
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