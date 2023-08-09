Литва: Через можливі провокації розглядається збільшення кількості правоохоронців на кордоні з білоруссю

Ситуація поблизу білорусі напружена, але під контролем. Через можливі провокації розглядається збільшення кількості правоохоронців на кордоні.

Про це сказав керівник Литовської державної прикордонної служби Рустамас Любаєвас, інформує Delfi.

"Ситуація на кордоні з білоруссю та росією залишається напруженою. Ймовірність провокацій висока, якщо мати на увазі, що зараз у білорусі розгорнуті найманці вагнера. Однак поки що особливих провокацій або додаткової активності біля кордону з білоруссю і росією ми не бачимо", - розповів Любаєвас.

Повідомляється, що на кордоні з білоруссю застосовуються заходи безпеки, і Служба охорони державного кордону Литви готова розгорнути додаткові сили.

"Спільно з МВС ми зараз розглядаємо можливість збільшення наших потужностей на кордоні з білоруссю. Були прийняті відповідні рішення. Найближчим часом ми плануємо збільшити наш контингент", - сказав глава прикордонної служби.