Польща і Литва планують закрити залізничні вантажоперевезення із білоруссю

Заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Восік повідомив, що Польща і Литва розглядають можливість закриття залізничних вантажоперевезень із білоруссю та ізолювання "режиму лукашенка". Про це він сказав в інтерв'ю польському агентству PAP.

Восік послався на зустріч міністрів внутрішніх справ Польщі та Литви Маріуша Камінського та Агне Білотайте щодо механізмів закриття всіх прикордонних переходів із білоруссю в разі потреби.

На запитання, чи передбачає цей механізм, що Польща і Литва одночасно закриють увесь кордон із білоруссю, він відповів: "Так і має бути".

Восік заявив, що якщо провокації білорусі триватимуть, то варто реагувати, маючи на увазі закриття залізничних переїздів.

"Ми розуміємо, що через них (залізничні переїзди на польсько-білоруському кордоні - ред.) йде значна частина товарів, зокрема польських. Китайська торгівля теж іде (через ці канали - ред). Гадаю, китайцям доведеться послати лукашенку правильний сигнал: не вживати дій, які можуть їм зашкодити", - додав він.

Заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі нагадав, що наразі на польсько-білоруському кордоні діє по одному пункту пропуску для пасажирського (Тересполь - Брест) і вантажного (Кукуріки - Козловичі) міжнародного сполучення. При цьому останній пропускає тільки транспорт, зареєстрований у ЄС. Залізничні переїзди на кордоні поки що діють без додаткових обмежень. Із 2020 року до травня 2022 року у зв'язку з пандемією коронавірусу польська сторона запроваджувала заборону на пасажирські залізничні перевезення з білоруссю, вантажоперевезень це не стосувалося.