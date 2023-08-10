Польща і Литва планують закрити залізничні вантажоперевезення із білоруссю

Заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Восік повідомив, що Польща і Литва розглядають можливість закриття залізничних вантажоперевезень із білоруссю та ізолювання "режиму лукашенка". Про це він сказав в інтерв'ю польському агентству PAP.
Восік послався на зустріч міністрів внутрішніх справ Польщі та Литви Маріуша Камінського та Агне Білотайте щодо механізмів закриття всіх прикордонних переходів із білоруссю в разі потреби.
На запитання, чи передбачає цей механізм, що Польща і Литва одночасно закриють увесь кордон із білоруссю, він відповів: "Так і має бути".
Восік заявив, що якщо провокації білорусі триватимуть, то варто реагувати, маючи на увазі закриття залізничних переїздів.
"Ми розуміємо, що через них (залізничні переїзди на польсько-білоруському кордоні - ред.) йде значна частина товарів, зокрема польських. Китайська торгівля теж іде (через ці канали - ред). Гадаю, китайцям доведеться послати лукашенку правильний сигнал: не вживати дій, які можуть їм зашкодити", - додав він.
Заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі нагадав, що наразі на польсько-білоруському кордоні діє по одному пункту пропуску для пасажирського (Тересполь - Брест) і вантажного (Кукуріки - Козловичі) міжнародного сполучення. При цьому останній пропускає тільки транспорт, зареєстрований у ЄС. Залізничні переїзди на кордоні поки що діють без додаткових обмежень. Із 2020 року до травня 2022 року у зв'язку з пандемією коронавірусу польська сторона запроваджувала заборону на пасажирські залізничні перевезення з білоруссю, вантажоперевезень це не стосувалося.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023