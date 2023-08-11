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Кузін розповів про готовність медичної системи до біологічних, хімічних та ядерних загроз

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В Україні щонайменше 10% бригад швидкої медичної допомоги будуть перепрофільовані для реагування на випадок біологічних, хімічних та ядерних загроз. Зараз медична система готова відповідно до національних протоколів.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю УНН заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

“Ми робимо все, що від нас залежить для того, щоб (медична — ред.) система була постійно готова. Тому що готовність — це не сталий процес, коли щось зробили й система готова й ми будемо чекати далі. Готовність — це постійний процес удосконалення, постійний процес відпрацювання, оновлення запасів. Зараз ми маємо щонайменше 190 закладів охорони здоров’я по всій країні, які визначені у нас як головні на випадок реагування на надзвичайні ситуації. Це заклади профздоров’я, які готові до радіаційних, ядерних, біологічних або хімічних ризиків”, — розповів Кузін.

За його словами, в ці заклади в першу чергу будуть госпіталізуватися ті пацієнти, які будуть потребувати надання допомоги, або будуть в зоні ураження.

“Стосовно швидкої медичної допомоги, то по всій території України щонайменше 10% бригад будуть перепрофільовані на реагування на випадок біологічних, хімічних та ядерних загроз. Всі ці бригади мають спеціальне додаткове оснащення, яке допомагає захистити себе, або застосовувати специфічні засоби профілактики, лікування. Тобто, перепрофілювання включає: додаткові тренінги, відпрацювання алгоритмів взаємодії, дооснащення необхідними засобами індивідуальної безпеки та спеціальною технікою на випадок загроз”, — зазначив Кузін, розповідаючи про підготовку медичної системи до можливого теракту росії на ЗАЕС.

Він зазначив, що система постійно вдосконалюється.

“Зараз система готова відповідно до національних протоколів. Ми сподіваємося, що у випадку, будь-якої надзвичайної ситуації система спрацює швидко”, — розповів Кузін.

Нагадаємо, ще в кінці липня цього року Кузін повідомляв, що на випадок можливого теракту росії на Запорізькій атомній електростанції поповнюються та оновлюються запаси калію йодиду, відбулись ситуаційні навчання та триває робота над національним протоколом лікування гострої променевої хвороби.

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція у ніч на 10 серпня втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ і опинилася на межі чергового блекауту.

У Держатомрегулювання вказували, що на ЗАЕС не проводяться ремонтні роботи, окупанти вводять в оману МАГАТЕ.

Кузін
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