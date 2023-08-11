Дуда: Думаю, що росія не вдасться до використання ядерної зброї в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда сумнівається у ймовірності застосування ядерної зброї рф проти України, але допускає можливість вибуху на АЕС з боку російських окупантів.

Про це він розповів у інтерв’ю The Washington Post, пише "Європейська правда".

"Ні, я думаю, що росія не вдасться до використання ядерної зброї в Україні", – сказав Дуда, пояснивши, що ядерний арсенал в росії перебуває під колективним контролем багатьох людей, тож рішення про удар має ухвалити не лише одна людина.

"Якщо хтось запитає мене про ядерну загрозу, я набагато більше стурбований потенційними проблемами з атомними електростанціями в Україні", – зазначив польський президент.

За його словами, більш ймовірно, що може статися щось, що буде виглядати як ядерна аварія.

"Тому що, на мій погляд, на моє переконання, загроза вибуху (на АЕС. – Ред.) набагато більша, ніж у випадку застосування ядерної зброї", – вважає польський президент.