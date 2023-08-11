USAID виділило $2 млн на гранти українському бізнесу

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у межах програми "Конкурентоспроможна економіка України" виділило $2 млн на гранти українському бізнесу для швидкого перенавчання та працевлаштування нових працівників у пріоритетних секторах економіки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

У межах програми буде надано близько 20 грантів від $35 000 до $150 000.

Подати заявку можуть малі та середні підприємства, бізнес-асоціації, неурядові організації, бізнес-спільноти та інші організації з розвитку підприємництва.

Пріоритет — навчання підприємництва та професійним навичкам у машинобудуванні, електротехнічному виробництві, логістиці, виробництві товарів меблевої, текстильної та інших переробних галузей, сфері індустріального дизайну та індустрії моди, розвитку навичок для експорту та міжнародної торгівлі.

"Війна Росії проти України спровокувала зростання безробіття, особливо серед тих, хто був змушений релокуватися в безпечніші регіони України. Програми підтримки малого та середнього бізнесу допомагають талановитим і мотивованим українцям, які хочуть розвивати економіку України та сприяти її перемозі", — прокоментувала Теодора Делл, в.о. директора місії USAID в Україні.

Приймання заявок триватиме до 1 грудня 2023 року (включно). Враховуючи значний інтерес, приймання та розгляд заявок відбуватиметься поетапно з такими дедлайнами: 28 серпня, 16 жовтня, 1 грудня 2023 року.

Детальна інформація щодо подання заявки, необхідних документів та умов відбору — на сайті Громадського простору.