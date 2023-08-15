ЦНС: білорусь збільшила кількість станцій радіоелектронної боротьби на кордоні з Україною

Прикордонні війська білорусі збільшили кількість станцій радіоелектронної боротьби на кордоні з Україною.

Про це повідомив Центр національного спротиву 14 серпня.

Як повідомляється, співробітники прикордонної служби білорусі почали облаштовувати кордон системами спостереження типу Муром-П та Муром-М, а також станціями РЕБ, придбаними у москви.

«За інформацією місцевого підпілля, для тренувань та інструктажу до республіки прибули фахівці зі зс рф та від виробників обладнання. Основною метою є навчити білоруських військових протидіяти БПЛА», – наголосили в ЦНС.