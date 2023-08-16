Ігнат: І аеродроми, і критична інфраструктура, і промисловість, і портова інфраструктура – це всі цілі ворога

Для українських окупантів важливими цілями залишаються і аеродроми, і критична інфраструктура, і промисловість, і порти. Із цього списку не можна виділити щось одне.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

«І аеродроми, і критична інфраструктура, і промисловість наша, і портова інфраструктура – це всі цілі ворога, які будуть для нього пріоритетними. Не можна окремо виділяти, що по аеродромах б'ють, сьогодні атаковано різні об'єкти», – сказав Ігнат.

При цьому він уточнив, що «аеродром завжди під прицілом ворога».

«Зрозуміло, що наші пілоти завдають шкоди окупантам. Ви ж постійно бачите результати бойової роботи наших льотчиків. Це видно і в російських пабліках, і самі окупанти про це пишуть. Тому тут ні для кого не секрет, що пілоти сьогодні воюють в умовах постійних регулярних обстрілів ворога», – наголосив він.