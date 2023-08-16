Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Латвія може транспортувати зерно з України вже цієї осені, - ЗМІ

66

Національна державна залізнична компанія Латвії розглядає можливість уже восени перевозити українське зерно. Про це заявив голова правління Latvijas dzelzceļš (LDz) Ріналдс Плявнієкс, повідомляє Delfi.

Раніше Плявнієкс скептично ставився до можливостей транспортування українського зерна залізницею через Латвію, адже у таких перевезеннях потрібно проводити дві перевалки.

«До цього літа я ставився до цього питання абсолютно скептично і вважав, що в індустріальних масштабах це неможливо», – заявив Плявніекс в інтерв'ю Латвійському радіо.

Але технологічні можливості логістики та перевалки розвинулися, а процес перевалки може бути набагато оперативнішим, пояснив він.

«Зараз з'явилася можливість для перевезення українського зерна», – заявив Плявнієкс.

Через Латвію за рік можна буде перевезти приблизно від 500 тис. до 1 млн тонн українського зерна, вважає він. Latvijas dzelzceļš може бути залучена до транспортування зерна з України вже цієї осені.

У сусідніх з Україною країнах Євросоюзу, включно з Польщею, ширина колії – 1435 мм, тоді як в Україні та країнах Балтії використовується широка колія – 1520 мм. Через це під час транспортування українського зерна залізницею в балтійські порти змінювати колію або перевантажувати контейнер з одного поїзда до іншого потрібно двічі.

Латвія
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 16 августа 2023
Вторник, 15 августа 2023
Понедельник, 14 августа 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023