Латвія може транспортувати зерно з України вже цієї осені, - ЗМІ

Національна державна залізнична компанія Латвії розглядає можливість уже восени перевозити українське зерно. Про це заявив голова правління Latvijas dzelzceļš (LDz) Ріналдс Плявнієкс, повідомляє Delfi.

Раніше Плявнієкс скептично ставився до можливостей транспортування українського зерна залізницею через Латвію, адже у таких перевезеннях потрібно проводити дві перевалки.

«До цього літа я ставився до цього питання абсолютно скептично і вважав, що в індустріальних масштабах це неможливо», – заявив Плявніекс в інтерв'ю Латвійському радіо.

Але технологічні можливості логістики та перевалки розвинулися, а процес перевалки може бути набагато оперативнішим, пояснив він.

«Зараз з'явилася можливість для перевезення українського зерна», – заявив Плявнієкс.

Через Латвію за рік можна буде перевезти приблизно від 500 тис. до 1 млн тонн українського зерна, вважає він. Latvijas dzelzceļš може бути залучена до транспортування зерна з України вже цієї осені.

У сусідніх з Україною країнах Євросоюзу, включно з Польщею, ширина колії – 1435 мм, тоді як в Україні та країнах Балтії використовується широка колія – 1520 мм. Через це під час транспортування українського зерна залізницею в балтійські порти змінювати колію або перевантажувати контейнер з одного поїзда до іншого потрібно двічі.