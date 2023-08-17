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Котов: БЕБ просить У Кабміна майже 1 млрд гривень

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Бюро економічної безпеки (БЕБ) просить Кабінет Міністрів додатково виділити на бюро 948 млн гривень.

Про це повідомляє видання Forbes, передають Українські Новини.

Протягом першого півріччя 2023-го БЕБ змогло відшкодувати держбюджету збитки на 1,6 млрд грн при бюджеті органу у близько 500 млн грн на рік, каже голова Ради громадського контролю при бюро Тарас Котов.

За весь 2022-й – 33,3 млн грн.

Втім, співрозмовник Forbes у Мінфіні, який попросив не згадувати свого імені у статті, зазначив, що не може підтвердити, що уся ця сума є наслідком роботи БЕБ.

«Дуже часто правоохоронці приписують собі одні й ті самі цифри», – сказав він.

Що ж пішло не так? Складнощі БЕБ можна назвати «інерцією попередніх помилок», зазначає Котов. Про що йдеться? Є дві основні проблеми.

Перша – гроші. Станом на середину серпня бюро майже витратило увесь річний бюджет, повідомили три співрозмовники Forbes серед членів парламентської ТСК по БЕБ та в уряді. «Грошей вистачить до вересня або середини жовтня», – зазначає Котов із Ради громконтролю.

Чому у БЕБ закінчуються гроші? Одна з причин – у розширенні штату, на що керівництво бюро пішло, попри воєнний стан. «Зараз йдуть конкурси на 200 посад, це вибиває бюро за межі бюджету», – пояснює Котов.

Ситуація близька до критичної. БЕБ вже почало відправляти співробітників у відпустки за власний рахунок та запроваджувати неповний робочий день, йдеться у надісланому на початку червня зверненні бюро до уряду, яке є в розпорядженні Forbes. Дефіцит ресурсу для оплати праці на 2023-й становить 381 млн грн, йдеться в документі. Станом на 1 травня заборгованість по зарплаті в органі – 9,4 млн грн. «Подальше наближення коштів унеможливило виплату заробітної плати працівникам у четвертому кварталі 2023 року», – зазначається у листі.

Загалом, заявляло керівництво БЕБ у зверненні, поточний річний бюджет в 504 млн грн покриває лише 20% потреби. У зверненні бюро до уряду, надісланому на початку червня, йдеться про внесення змін до держбюджету на 2023 рік в частині збільшення видатків для БЕБ у сумі 948,1 млн грн за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки». Рада громконтролю підтримала це звернення, додає Котов.

БЕБ, Котов
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