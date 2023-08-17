путін скликає нараду щодо рекордного падіння рубля

російський диктатор володимир путін скликає нараду, присвячену обговоренню посилення валютного контролю, після того, як різке підвищення облікової ставки центробанком рф не змогло зупинити падіння рубля.
Про це пише Financial Times із посиланням на два поінформованих джерела.
Очікується, що на нараді путін вислухає пропозиції міністерства фінансів про відновлення обов'язкового продажу валютної виручки для експортерів.
Напередодні агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що росія може частково відновити контроль над рухом капіталу, щоб зупинити обвал курсу рубля. У тому числі обговорюється обов'язковий продаж валютної виручки.
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