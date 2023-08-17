Юсов: Кримський міст "погано себе почуває"

Кримський міст "погано себе почуває". Його стан буде погіршуватися. Про це сказав речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Здоров'я вже не те, що було. І немає якихось підстав, що його здоров'я сильно покращиться. Швидше за все, буде навпаки", – заявив представник ГУР.

Від самого проєктування і будівництва ця конструкція містить у собі дуже серйозні хиби, дуже небезпечна конструкція, сказав Юсов.

"А після повномасштабного вторгнення – стає ще небезпечнішою", – додав.

"Це саме військова артерія, яка використовується для перекидання ворожих сил і засобів, щоб убивати українців", – сказав Юсов про Кримський міст.

Ця конструкція незаконно стоїть, а значить, що стояти не повинна, заявив представник ГУР.