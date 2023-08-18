НАЗК включило власника AliExpress до списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції включило Alibaba Group Holding Limited, китайську групу компаній, до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжує здійснювати свою діяльність в росії. Зокрема, компанія надає свої платформи для торгівлі товарами з міді, яка була вивезена загарбниками з окупованих територій України, інформує УНН з посиланням на НАЗК.

У 2023 році компанія Alibaba Group переструктурувалася на 6 груп: Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Business Group, Local Services Group, Global Digital Business Group, Cainiao Smart Logistics, і Digital Media and Entertainment Group.

Найбільш популярною платформою онлайн-комерції в росії є AliExpress, якою керує дочірня компанія Alibaba Group ТОВ «Алибаба.КОМ (ру)». Власником ТОВ «Алибаба.КОМ (ру)» є зареєстрована у Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Станом на 2023 рік компанія продовжує вести справи в росії, надаючи міжнародний майданчик для продажів закордонних товарів. Прибуток ТОВ «Алибаба.КОМ (ру)» за 2022 рік склав 16,3 млрд рублів, це близько 160 млн доларів.

У квітні 2023 року китайська компанія Quzhou Nova закупила щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму 7,4 млн доларів у Дебальцевському заводі металургійного машинобудування, який контролюється росіянами. Мідь була вивезена з окупованих територій України через порт Новоросійськ. Quzhou Nova виробляє товари з міді, які продає на платформах Alibaba.

Також відомо, що компанія Alibaba цензурує український контент на своїх платформах, пов’язаний з російською війною. У березні 2022 року Alibaba заблокувала профіль українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, за допис про війну. Водночас проросійські дописи на платформі не видаляються.

“Всі наведені факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не тільки фінансово, сплачуючи податки, але й ідеологічно”, - зазначили у НАЗК.