Китай показав дрон власного виробництва, який є копією іранського безпілотника Shahed

Китайська компанія оголосила про створення дрона Sunflower 200, який є копією іранського безпілотника Shahed-136.

БПЛА представили на військовій виставці росії армія–2023, повідомляє Defend Express.

Виробники кажуть, що Sunflower 200 перевершує іранські дрони за своєю функціональністю.

Заявляють довжину фюзеляжу в 3,2 м і розмах крила у 2,5 м, маса БЖД – 40 кг. Дрон має дальність польоту 1500 – 2000 км, швидкість – 160-220 км/год. Ці показники здебільшого ідентичні Shahed–136.

Китайський дрон має важити 175 кг, тоді як Shahed-136 понад 240 кг.

Зараз не відомо, якими темпами будуть створювати китайські дрони та компоненти до них. Але сам факт їхньої презентації вже сигналізує про небезпеку для України.

"Оскільки тепер росія може мати одразу кілька паралельних джерел комплектуючих, щоб і надалі виробляти дрони-камікадзе для нових ударів по Україні", – вказали у статті.