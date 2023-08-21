Естонія та Молдова: Терор росії нескінченний. Шокуюча жорстокість у Чернігові

Президенти Естонії та Молдови Алар Каріс і Мая Санду засудили російський удар по Чернігову, жертвами якого стали семеро осіб, ще 148 постраждали.
Про це глави держав написали у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
"Терор росії нескінченний. Шокуюча жорстокість у Чернігові. Бомбардування цивільних будівель не тільки нелюдяні, а й є воєнним злочином", – підкреслив Каріс.
Він висловив сподівання, що усі російські воєнні злочинці постануть перед трибуналом і додав, що Естонія не втомиться підтримувати Україну.
Водночас Санду наголосила, що кричуща агресія проти цивільного населення не повинна залишитися безкарною.
"росія має бути притягнута до відповідальності за свої звірства в Україні", – додала вона.
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