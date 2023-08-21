Естонія та Молдова: Терор росії нескінченний. Шокуюча жорстокість у Чернігові

Президенти Естонії та Молдови Алар Каріс і Мая Санду засудили російський удар по Чернігову, жертвами якого стали семеро осіб, ще 148 постраждали.

Про це глави держав написали у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Терор росії нескінченний. Шокуюча жорстокість у Чернігові. Бомбардування цивільних будівель не тільки нелюдяні, а й є воєнним злочином", – підкреслив Каріс.

Він висловив сподівання, що усі російські воєнні злочинці постануть перед трибуналом і додав, що Естонія не втомиться підтримувати Україну.

Водночас Санду наголосила, що кричуща агресія проти цивільного населення не повинна залишитися безкарною.

"росія має бути притягнута до відповідальності за свої звірства в Україні", – додала вона.