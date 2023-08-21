ЦНС: губернатор Курської області розбудував фейкові оборонні споруди на 10 млрд рублів

У росії губернатор Курської області розбудував фейкові оборонні споруди на 10 млрд рублів.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Замість укріплень росіяни побудували імітаційні лінії оборони.
“Підпілля в Курській області надіслало фото імітації оборонних споруд, на які губернатор Старовойт витратив понад 10 млрд рублів”, − йдеться у повідомленні.
За словами Старовойта, “роботи з укомплектування та будівництва двох посилених ліній оборони завершено у Курській області”. Третя лінія оборони нібито “буде готова до 5 листопада”.
На дуже “посилених лініях оборони” ніхто не бачить ні одного військовослужбовця. За інформацією Центру нацспротиву, майже вся лінія державного кордону пуста. Інколи прибуває артилерія для обстрілу мирного населення України, та спецпідрозділи гру та ссо зс росії для проведення терактів на території Сумської області.
Нагадаємо, у Центрі нацспротиву повідомили також, що окупаційна адміністрація Маріуполя розробила "план розвитку" міста, який передбачає збільшення його населення приблизно до 300 тисяч за рахунок мігрантів з рф.
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