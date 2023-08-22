Financial Times: Китай планує підштовхнути БРІКС до того, щоб він став суперником G7

Під час саміту БРІКС, який триватиме з 22 по 24 серпня у ПАР, лідер Китаю Сі Цзіньпін планує підштовхнути блок до того, щоб він "став повномасштабним суперником G7".
Про це повідомляє британська щоденна газета Financial Times з посиланням на власні джерела.
Водночас в БРІКС точиться суперечка між Китаєм та Індією. Суть в тому, що декілька країн можуть приєднатися до блоку. Але Пекін та Нью-Делі мають розбіжності в питанні розширення БРІКС.
Китайська сторона вважає, що розширення дозволить збільшити частку світового ВВП до рівня G7. Це, як впевнені в Пекіні, допоможе "посилити колективний голос БРІКС у світі".
Щодо цього МЗС Південної Африки дало офіційний коментар, заявивши, що "вкрай неправильно" було б розглядати потенційне розширення БРІКС як "антизахідний крок". Однак на Заході розцінюють можливе приєднання Ірану, білорусі та Венесуели як крок до союзників росії та Китаю, зауважують в FT.
росія також є членом БРІКС, проте лідер країни-агресорки рф володимир путін вирішив пропустити 15-й саміт блоку. Ймовірно, це пов'язано з тим, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна, а в ПАР його мали б арештувати.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023