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Financial Times: Китай планує підштовхнути БРІКС до того, щоб він став суперником G7

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Під час саміту БРІКС, який триватиме з 22 по 24 серпня у ПАР, лідер Китаю Сі Цзіньпін планує підштовхнути блок до того, щоб він "став повномасштабним суперником G7".

Про це повідомляє британська щоденна газета Financial Times з посиланням на власні джерела.

Водночас в БРІКС точиться суперечка між Китаєм та Індією. Суть в тому, що декілька країн можуть приєднатися до блоку. Але Пекін та Нью-Делі мають розбіжності в питанні розширення БРІКС.

Китайська сторона вважає, що розширення дозволить збільшити частку світового ВВП до рівня G7. Це, як впевнені в Пекіні, допоможе "посилити колективний голос БРІКС у світі".

Щодо цього МЗС Південної Африки дало офіційний коментар, заявивши, що "вкрай неправильно" було б розглядати потенційне розширення БРІКС як "антизахідний крок". Однак на Заході розцінюють можливе приєднання Ірану, білорусі та Венесуели як крок до союзників росії та Китаю, зауважують в FT.

росія також є членом БРІКС, проте лідер країни-агресорки рф володимир путін вирішив пропустити 15-й саміт блоку. Ймовірно, це пов'язано з тим, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна, а в ПАР його мали б арештувати.

БРІКС
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