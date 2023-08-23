Дуда: Переміщення росією ядерної зброї до білорусі змінює архітектуру безпеки в країнах-сусідах

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що переміщення росією ядерної зброї малої дальності до сусідньої білорусі змінює регіональну безпеку.
Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соза, передає Укрінформ з посиланням на Associated Press.
«Я говорив президенту (де Соза – ред.) про реалізацію декларацій володимира путіна про переміщення тактичної ядерної зброї росії на територію білорусі. Дійсно, цей процес відбувається, ми це бачимо», – сказав Дуда.
Він не розкрив подробиць, але зазначив, що це очевидним чином змінює архітектуру безпеки у східній частині Європи.
«Це змінює архітектуру безпеки в наших безпосередніх країнах-сусідах, але водночас і на східному фланзі НАТО. Тож фактично це змінює ситуацію для усього Альянсу», – підсумував лідер Польщі.
Тактична ядерна зброя призначена для використання на полі бою та має невелику дальність і низьку потужність порівняно з набагато потужнішими ядерними боєголовками, встановленими на ракетах великої дальності.
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