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Галущенко: Закачування газу у підземні сховища відбувається з випередженням графіка

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Україна продовжує готуватися до майбутнього опалювального сезону. В даний момент закачування газу у підземні сховища відбувається з випередженням графіка.

Про це повідомив голова Міністерства енергетики Герман Галущенко, його цитує пресслужба відомства.

Міністр розповів, що станом на 22 серпня у підземні сховища закачали вже понад 13 мільярдів кубометрів газу.

Він також наголосив, що з наближенням зими навантаження на газодобувні та газорозподільні підприємства зростатиме, оскільки ускладнення логістики призведе до збільшення обсягів використання газу для виробництва електроенергії.

«Європейські компанії також почали активно завантажувати блакитне паливо до українських ПСГ, де зберігається вже близько 600 мільйонів кубів іноземного газу. Це важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки України та всього європейського континенту», – йдеться у заяві Міненерго.

Галущенко
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