Шарль Мішель: ЄС готує багаторічний план фінансової підтримки України

Голова Європейської ради Шарль Мішель під час відкриття третього саміту Кримської платформи повідомив, що Європейський Союз готує багаторічний план фінансової підтримки України, який оцінюється в понад 50 мільярдів євро. Він також наголосив, що наразі є питання тільки коли Україна стане членом ЄС і вже зараз готуються переговори про вступ, інформує кореспондент УНН.
“Ми стоїмо поруч із вами в цій битві за свободу. Я абсолютно підтримую допомогу, яку ЄС давала до цього. Ми готуємо багаторічний план фінансової підтримки України вартістю понад 50 мільярдів євро. Жорстока тактика росії пов'язана з атакою на українські порти, спрямованою на поширення голоду у світі. Тому ми схвалюємо зусилля України з пошуку нових шляхів експорту зерна, зокрема із залученням Туреччини. ЄС підтримує ваші спроби виходу на нові ринки. Ми розуміємо, що це боротьба за ваше майбутнє, за реалізацію вашої мрії про майбутнє”, - сказав Мішель.
Він також наголосив, що минулого року, Україна отримала перспективи європейського майбутнього, "ми зараз уже впевнено говоримо, що це не питання, чи буде Україна членом ЄС. Це скоріше питання, коли це станеться. Ми готуємося до початку переговорів про вступ".
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