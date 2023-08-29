Президентка Угорщини закликала Зеленського сісти за стіл перемовин з росією

Президентка Угорщини Каталін Новак зізналася, що закликала президента України Володимира Зеленського сісти за стіл перемовин з росією. Про це вона заявила в інтерв'ю угорському виданню Index.
За її словами, вона Угорщина засуджує вторгнення рф в Україну та розуміє бажання Зеленського захистити українців.
«Ця війна триває вже півтора року, і я не бачу жодного військового рішення, яке призвело б до стійкого миру у довгостроковій перспективі. Тому треба сідати за стіл переговорів! Цю тверду думку я висловила Зеленському як публічно, так і приватно», - заявила вона.
Новак сказала, що Угорщина рада була б бути присутньою в будь-якому процесі, який може наблизити Україну до миру. А якщо переговори відбудуться, то має намір приєднатися до них.
До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що війну в Україні можна закінчити лише шляхом дипломатії та переговорів. Він також вважає, що Захід підняв цей конфлікт на світовий рівень і «боротиметься до останнього українського солдата».
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